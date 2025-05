Plateforme agrocommerciale de Kolda : Une ligne d’assistance technique et un bureau de coordination mis en place

Les acteurs de la Plateforme agrocommerciale de Kolda franchissent une nouvelle étape dans la structuration et le suivi de leurs activités. Ce vendredi 9 mai, un bureau de coordination a officiellement été installé, avec pour mission principale de pérenniser les acquis du Projet de développement de la Plateforme Agrocommerciale dans la région de Kolda (PACK).



Le bureau, soutenu par une nouvelle ligne d’assistance technique, ambitionne d’assurer un suivi efficace des activités des membres et de consolider les résultats obtenus jusqu’ici. "Le projet a permis l’enrôlement et le réseautage de 571 acteurs appartenant à 7 filières dans la région", a indiqué Mamadou Barry, président de la coopérative agrocommerciale, saluant les avancées significatives rendues possibles grâce au PACK.



Selon M. Barry, l’un des axes prioritaires du dispositif sera de mobiliser des partenaires pour accompagner les acteurs dans l’obtention de certifications, l’accès aux financements et le renforcement de leurs capacités managériales et techniques. "Ces efforts visent à faciliter l’accès de nos produits au marché national et international", a-t-il souligné.



Harouna Baldé, responsable du suivi-évaluation de l’association Gune, qui a pris part aux travaux, a pour sa part insisté sur le défi de la commercialisation en ligne. "Il nous faut inciter les consommateurs à commander en ligne pour faciliter l’écoulement des produits locaux", a-t-il expliqué, mettant en avant la nécessité d’une stratégie de communication et de sensibilisation pour développer ce canal de distribution.



Cette initiative marque une étape cruciale pour les acteurs agrocommerciaux de Kolda, dans un contexte où l’agriculture locale cherche à gagner en compétitivité et en visibilité sur les marchés structurés. Le bureau de coordination nouvellement installé aura la lourde tâche de transformer ces ambitions en résultats durables.