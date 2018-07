Fabouly Gaye quitte le Pds pour l'Apr

Fabouly Gaye lâche Wade. L'ancien président du Conseil régional de Kolda rejoint officiellement les prairies marrons. C'est lors d'un point de presse qu'il a annoncé la nouvelle selon L'As.

A l'en croire, le Président Macky Sall l'a sollicité à plusieurs reprises pour qu'il travaille avec lui, mais il a toujours décliné les propositions. Mais à quelques mois de la Présidentielle, Fabouly Gaye dit avoir pris "la décision courageuse et audacieuse de répondre favorablement à l'appel du Président Macky Sall".



Le "bourreau" du ministre et maire de Kolda Abdoulaye Bibi Baldé lors des dernières élections législatives, explique son départ du Pds par le bilan "élogieux de Macky Sall dans la commune de Kolda". Il se dit convaincu par de nombreuses réalisations du régime au Fouladou, notamment le bitumage de toutes les routes dans les quartiers, la construction d'infrastructures sociales de base, la grande mosquée, le chantier de l'université etc.



Fabouly Gaye d'ajouter qu'autant le Président Macky Sall a besoin de lui, autant il a besoin de ce dernier pour le dragage du fleuve de Kolda, l'aménagement des forêts, la promotion des fils de Kolda etc.