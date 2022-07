Face à l’excès de touristes, les sites naturels français se rebiffent

La falaise d’Étretat en Normandie peut-elle supporter son million de visiteurs par an ? C’est la question que se pose Shaï-Hanah Mallet-Bitton, militante de l’association Étretat demain, alors même que la France entame la grande saison touristique des vacances d’été. "Chaque année, c’est de pire en pire, et ça va tellement vite. Je n’ai que 28 ans et j’ai déjà eu l’occasion de me rendre compte de cette dégradation", se désole la juriste qui a passé une partie de son enfance dans ce village normand de 1 400 habitants.



Des poubelles qui débordent, des sentiers naturels creusés tant ils ont été piétinés, des éboulements plus fréquents, des plages vidées de leurs galets à hauteur de 400 kg certains jours. D’après Jean-Baptiste Renié, conseiller municipal et élu de l’opposition, la station d’épuration de la ville, qui "n'est pas calibrée pour recevoir 5 000 à 6 000 visiteurs par jour en plus des habitants", est mise à mal. Elle a dû être arrêtée l'an dernier pour une maintenance "causée par sa surexploitation".



"Après chaque grand week-end, une fois les touristes repartis, la ville est extrêmement sale. Quand on passe sur les falaises, on retrouve des papiers, des masques et des mégots", a constaté Shaï-Hanah Mallet-Bitton.