Face à la presse, le Président Diomaye rend hommage aux FDS et salue la cohésion du peuple sénégalais

Lors d'une rencontre avec des journalistes de la presse nationale ce vendredi 4 avril, le président de la République, Diomaye, a ouvert sa déclaration par un hommage appuyé aux forces de défense et de sécurité (FDS) du Sénégal. C'est avec une profonde reconnaissance qu'il a salué leur engagement et leur professionnalisme, soulignant leur rôle important dans la préservation de la paix et de la sécurité du pays.



Le président a également exprimé sa fierté pour la cohésion du peuple sénégalais. Unité, qui, selon lui, s’est particulièrement manifestée lors des célébrations du 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Il a souligné l'importance de cette commémoration, qui a pris une dimension symbolique renforcée par le fait qu'elle a coïncidé avec la fin du ramadan et qu'elle se situait également en plein cœur du carême chrétien. Selon le président, cette coïncidence marquait un moment de convergence des croyances et de rassemblement des Sénégalais autour de valeurs communes de paix et de fraternité.



Le Président Diomaye n’a pas manqué de souligner le professionnalisme exceptionnel des forces de défense et de sécurité, qu'il considère comme l'un des piliers fondamentaux de la stabilité nationale. "Le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité est un exemple à suivre. Je suis fier de leur engagement au service de la nation", a-t-il déclaré.