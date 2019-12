Facebook: Momar Ndao défend la hausse du prix de l'électricité, reçoit plus d'une centaine d'injures et nettoie les commentaires de son post

La publication de Momar Ndao , vendredi, après sa rencontre avec le Directeur général de la Senelec, pour une séance d'explication sur la hausse des tarifs de l'électricité, a suscité une vague de désapprobation difficilement égalable sur ce réseau social. "611 000 abonnés aucune hausse pour 300 000 AUTRES 1 191 F DE VARIATION

ET POUR 147 142 AUTRES 2390 F DE VARIATION", a-t-il posté à 19 heures 10 minutes précises sur son mur.



Aussitôt après, les internautes se sont précipités dans les commentaires pour abreuver le président de l'Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen). Sur 152 commentaires comptabilisés à 22 heures 10 minutes, les 140 étaient faites d'injures, de remontrances et autres marques mépris envers monsieur Ndao, qui au début ajoutait à la rancœur des internautes en enfilant un costume de moralisateur dans ses réponses aux uns et aux autres.