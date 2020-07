Faible sévérité de la Covid-19 au Sénégal, selon un Rapport mondial publié lundi (Moubarak Lo)

Le rapport sur l'indice de sévérité de la Covid-19 au Sénégal, l'Afrique et dans le monde est sortie lundi dernier suite à une publication faite par le Bureau prospective Économique (agence gouvernementale) que dirige Moubarak Lo.



​Selon cette étude l'indice du Sénégal s'est abîmé entre le 19 et le 26 juillet 2020 en perdant 24 places dans le classement des pays les plus touchés par la pandémie.



D'après Moubarak Lo l'indice de sévérité du Sénégal est passé de 0,88 le 19 juillet à 0,84 le 26 juillet ,soit une sévérité faible et se situe au 86e rang mondial, soit une perte de 24 places dans le classement mondial, en une semaine et au 30e rang africain.