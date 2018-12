Faible taux de parrainage de Macky Sall à Oussouye: Robert Sagna accuse un député

Le Coordonnateur du parrainage du président Macky Sall dans la région de Ziguinchor, Robert Sagan, a accusé le député Aimé Assine d'être à l'origine du faible taux de parrainage de leur candidat à Oussouye où seulement 43% des signatures ont été collectées.



"Le parrainage ce n'est pas les élections, mais ça donne une image. Nous avons plus de 80% des parrains pour notre candidat. Dans la région, les départements de Bignona et de Ziguinchor, ont dépassé les perspectives. Il y a qu'Oussouye qui n'a pas atteint ses objectifs. Je n'ai pas compris. Oussouye a 43%, la où Bignona est à 86% et Ziguinchor est à 100,10%. Je suis sûr que c'est à cause des divisions. Si Aimé avait fait le travail qu'il fallait, je crois que qu'on en serait pas là", martèle Robert Sagna, dans Les Echos.



Sans tarder, l'accusé répond. "Le travail nécessaire est fait. Ce sont les autres qui n'ont pas répondu". Mais, cette réponse ne convainc pas Robert Sagna qui lui demande de "faire de sorte que les autres répondent, car c'est ça le rôle d'un responsable".



Joint par Les Echos pour étayer ses propos, Aimé répond sèchement à Robert. "Il dit des contrevérités. S'il y a désordre, c'est parce qu'il n' pas joué correctement son rôle".