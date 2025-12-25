Ziguinchor : le président de la République échange avec les acteurs économiques sur la relance de la Casamance

Avant de clore son séjour à Ziguinchor, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a tenu une rencontre avec les acteurs des chambres consulaires, du tourisme et de l’artisanat, dans un contexte marqué par les enjeux de relance économique en Casamance. Cette audience a permis un échange direct sur les difficultés structurelles auxquelles font face ces secteurs clés de l’économie locale.



Les représentants du monde économique ont exposé les principales contraintes qui freinent leurs activités, notamment l’accès limité au financement, le déficit d’infrastructures adaptées, la baisse de la fréquentation touristique et les difficultés liées au transport des personnes et des marchandises. Autant de facteurs qui, selon eux, pèsent sur la compétitivité de la région et sur la création d’emplois.



En réponse, le chef de l’État a salué la contribution stratégique des acteurs économiques au développement territorial et a réaffirmé la volonté de l’État d’accompagner la relance. Il a notamment évoqué le déploiement de projets agricoles structurants, la réalisation d’infrastructures de stockage, l’amélioration du réseau routier et le maintien du statut d’aéroport international de Ziguinchor.



Le président de la République a également annoncé des perspectives en matière de connectivité, avec le développement d’une desserte fluvio-maritime et l’étude de la mise en place d’une compagnie aérienne à bas coût, afin de renforcer l’attractivité économique et touristique de la Casamance.

