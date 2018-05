Fallou Sène sera inhumé à Touba après l'autopsie (Augustin Tine)

Après les heurts survenus à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis ayant conduit à la mort de Fallou Sène, Le ministre des Forces armées s’est rendu dans ladite ville pour s’enquérir de la situation et présider une réunion d’urgence avec les responsables administratives et sécuritaires.



A l’occasion, Augustin Tine qui dit regretter le décès de ce jeune étudiant en 2e année section Français a annoncé que ce dernier sera inhumé à Touba, après l’autopsie du corps réclamé par le Procureur. «Sur requête du Procureur, une autopsie se fera. Et à l’issue, le défunt sera inhumé à Touba».



Revenant sur le drame, M. Tine déclare : «C’est un événement malheureux. Il y a un étudiant décédé, mais aussi un gendarme avec un traumatisme crânien qui est heureusement sorti du coma, mais qui est très amoché. Il y a d’autres gendarmes qui présentent des fractures et d’autres avec différents traumatismes. Nous avons vu légalement un étudiant qui a une fracture au niveau de l’humérus qui sera opéré demain (Ndlr : aujourd’hui). Il y a 21 blessés dont 18 gendarmes et deux étudiants».