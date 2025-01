Fana Cissé de PressAfrik : Lauréate du 1er prix dans la catégorie Presse en ligne au Gala des Jeunes Reporters du Sénégal

Une passion pour l'information au service du numérique

Fana Cissé, journaliste dynamique et talentueuse, s'est imposée comme une figure montante du journalisme en ligne au Sénégal. Son approche novatrice, alliant rigueur journalistique et maîtrise des outils digitaux, lui a permis de se démarquer dans un secteur en constante évolution.



Avec une plume incisive et un sens aigu de l'analyse, elle traite des sujets variés. Son œuvre primée reflète une recherche approfondie, une narration captivante et un engagement à mettre en lumière les problèmes qui touchent directement les citoyens.



Une reconnaissance

Dans son discours de remerciement, Fana a déclaré : « Ce prix est une reconnaissance de notre travail en tant que jeunes journalistes qui croyons en l'impact des médias digitaux. Il s'agit aussi d'un appel à continuer à innover et à raconter des histoires qui comptent. »



Un avenir prometteur



Ce sacre ouvre de nouvelles opportunités pour Fana Cissé, qui ambitionne de continuer à repousser les limites du journalisme en ligne. Elle souhaite également contribuer à la formation des jeunes journalistes en leur transmettant ses compétences et sa passion pour l'écriture.



La consécration de Fana Cissé n'est pas seulement un triomphe personnel, mais aussi un témoignage de la vitalité du journalisme numérique au Sénégal. Elle incarne l'esprit d'une génération de journalistes qui utilisent la technologie pour défendre la vérité et faire entendre des voix souvent ignorées.



Le directeur de PressAfrik salue les performances de Fana Cissé



Le directeur de PressAfrik a exprimé toute sa fierté et son admiration pour le travail remarquable de Fana Cissé, lauréate du 1er prix dans la catégorie Presse en ligne lors du Gala des Jeunes Reporters du Sénégal.

« Mes félicitations à Fana PressAfrik ! C’est une récompense bien méritée qui vient couronner ton talent et ton engagement. PressAfrik est un habitué de l’excellence, et nous devons toujours nous inscrire dans cette logique, » a déclaré avec enthousiasme Ibrahima Lissa Faye.



Et de poursuivre : « PressAfrik Group est encore une fois honoré. Fana Cissé remporte le grand prix Presse en ligne et perpétue la tradition d’excellence, de rigueur et de qualité qui fait notre fierté. Merci et bravo, Mme Gaye, pour ce prix qui reflète le meilleur de notre métier. Lundi, nous célébrerons cette victoire, inchallah. »



Avec cette distinction, Fana Cissé s'impose comme une source d'inspiration pour ses pairs et pour les aspirants journalistes. Son parcours est un rappel que la passion, l'engagement et l'innovation restent les piliers d'un journalisme de qualité, capable d'influencer positivement la société.