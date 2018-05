Fann : L'étudiant Mamadou Sow lutte seul contre la mort après avoir reçu une grenade lacrymogène au visage

Atteint au visage par une grenade lacrymogène lors des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, mardi, l'étudiant Mamadou Sow a été évacué à l'Hôpital général de Grand-Yoff (Hoggy) avant d'être transféré d'urgence au Centre hospitalier universitaire de Fann.



En première année de Droit à l'Ucad, Mamadou Sow lutte actuellement contre la mort sur son lit d'hôpital. Sa famille, ses proches et ses amis sont les seuls à son chevet. Pas l'ombre d'une autorité n'a été encore aperçue à Fann pour s'enquérir de la situation de ce jeune étudiant sénégalais.



Pour rappel, les étudiants manifestaient leur courroux mardi 15 mai et mercredi 16 mai suite à la mort de leur camarade Mohamed Fallou Sène de l'Ugb tué par balle lors d'affrontements avec les gendarmes.