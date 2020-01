Fantasy LDC: comment participer à ce jeu très en mode...

Vous venez de découvrir le Fantasy Ldc et il vous intéresse, mais vous ne savez pas comment vous allez vous y prendre. Ne vous en faites pas. Dans cet article, vous découvrirez les astuces nécessaires pour jouer. De la composition des équipes à la compétition en passant par les transferts de joueurs, vous aurez tous les détails importants.



Devenu un jeu très populaire de nos jours, le Fantasy se joue un peu partout . Il réunit des millions de personnes à travers le monde. Pour faire partie de ses fans, il faut suivre simplement les différentes étapes suivantes.





Création de compte et sélection de l’équipe



Avant d’avoir votre propre équipe, il vous faut avoir votre compte. La création de compte est la clé d’accès au jeu proprement dit. Dès que vous disposez de votre compte, un budget de 100 Millions d’euros sera laissé à votre disposition pour la création de votre équipe. Au Fantasy, une équipe est composée de 15 joueurs répartis comme suit : il y a 2 gardiens de but, 5 défenseurs, 5 milieux de terrain et 3 attaquants. En choisissant vos joueurs, il y a une règle à respecter. Vous ne devez en aucun cas sélectionner plus de 3 joueurs d’une même équipe qui participe à la phase de groupe. En revanche, lors des phases à élimination directe, le nombre augmente.





Comment gérer votre groupe



La gestion de votre groupe n’est pas aussi compliquée . A l’image de ce qui se fait au football normal, au Fantasy, c’est aussi 11 joueurs qui sont alignés. Un système de jeu n’est pas imposé, toutefois, il faut respecter certains préalables dans la composition de votre onze. Vous devez en effet mettre sur l’aire de jeu au moins un gardien de but, 3 défenseurs, 3 milieux de terrain et un attaquant. Outre ça, le reste ne concerne que vous.





La date



Est appelé date, le début du match. Elle est fixée au moment du coup d’envoi du premier match de la journée. Si on se réfère à ce qui se fait actuellement, elle correspond à 17h55.





Les points



Pour remporter des points, il faut que vos joueurs soient performants sur le terrain. Les actions qui vous permettent d’avoir des points sont les buts, les passes décisives, les cleen-sheet. Les balles récupérées, et l’obtention des penalties vous permettent d’avoir des bonus. Le total de vos points lors d’une journée équivaut au cumul des points récoltés par vos joueurs. Pour gagner plus de point, vous avez la possibilité de changer des joueurs entre deux journées. Vous avez aussi obligation de désigner un capitaine. La particularité du capitaine est que son score est doublé.





Transfert et prix des joueurs



Une fois votre équipe composée, vous avez la possibilité d’opérer des transferts. Avant la date limite de la première journée, vous pouvez effectuer un nombre illimité de transfert, avec la possibilité de deux transferts gratuits. Le nombre de transfert gratuit augmente lors des matchs à élimination directe. Les prix de transfert sont les mêmes pour tous les joueurs jusqu’à la quatrième journée.



Voila ! vous savez comment faire à présent.