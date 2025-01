Farba Ngom et l'immunité parlementaire : L’ex-juge Dème milite pour la suppression des privilèges

L’ex magistrat Ibrahima Hamidou Dème est catégorique concernant les immunités des autorités politiques. Selon lui, il faut mettre fin aux privilèges et aux immunités, ajoutant qu’ils sont les héritages d’un système d’un autre âge.



Evoquant la levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom, M. Dème soutient qu’elle est prévue par la loi et que la mise en œuvre de la procédure à l’égard d’un parlementaire qui fait l’objet de poursuites, ne pose aucun problème particulier.



« Ce qui pose vraiment problème à mon avis, c’est le maintien des privilèges et immunités », a-t-il fustigé, ajoutant que cet archaïsme est révolu dans les démocraties modernes.



Il y’a trois jours, l’ancien juge Ibrahima Hamidou Dème avait exprimé de vives inquiétudes quant à l’évolution du pool judiciaire financier, une institution créée pour lutter contre la corruption et les détournements de fonds publics, ajoutant qu’elle « semble suivre le chemin d’une justice dévoyée par sa politisation ».