Menaces contre les athlètes israéliens des JOJ : Seydi Gassama demande la libération de Amadou Sarang Diallo

Le directeur exécutif d’Amnesty International – Sénégal, Seydi Gassama, a demandé ce lundi la libération du jeune Amadou Sarang Diallo (27 ans). Maçon et domicilié à Nguékhokh, il a été interpellé par la Division des investigations criminelles (DIC) puis déféré au parquet vendredi dernier, après avoir appelé à boycotter les athlètes israéliens présents aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.



«Libérez Amadou Sarang Diallo ! La liberté d'expression ne doit pas être criminalisée pendant les jeux. Amadou Sarang Diallo n'est pas violent. Il a participé à plusieurs actions pacifiques de dénonciation du génocide de l'État d'Israël à Gaza y compris pendant les matchs de l'équipe nationale de football au stade du Président Abdoulaye Wade», a écrit Seydi Gassama.



Pour rappel, selon les informations de Libération, cette interpellation fait suite à la mise en ligne sur Tik-Tok d'une vidéo dans laquelle le mis en cause tient les propos suivants : « Nous lançons un message à tous les Sénégalais pour qu'ils se tiennent debout et disent non à la participation des athlètes israéliens à ces Jeux Olympiques. Les athlètes israéliens n'auront pas de paix s'ils mettent leurs pieds au Sénégal ».



Entendu par les enquêteurs, l'auteur de la vidéo a exprimé des regrets concernant ses déclarations. Il a soutenu avoir commis «une erreur de communication». D'après ses explications, son intention était d'inviter les Sénégalais à manifester de manière pacifique leur opposition à la participation des athlètes israéliens, qui viennent d’un pays accusé de commettre des exactions sur des civils dans la bande de Gaza.