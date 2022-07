Fatick: 3 morts et un blessé dans un accident de route

Trois (3) personnes ont été tuées et deux autres blessées dans un accident de la route survenu mardi à Darou Salam, dans la région de Fatick (centre). A l'origine de l'accident, un Prado et un taxi qui sont entrés en collision dans ce village situé dans la commune de Ndiob.



"Toutes les personnes décédées étaient à bord du véhicule de transport en commun, un taxi qui se rendait de Gossas à Diourbel", a précisé le lieutenant Mansour Faye, commandant du centre de secours et d’incendie de Fatick à l'APS.



Une femme âgée d’une soixantaine d’années et le chauffeur du taxi sont décédés sur-le-champ, tandis qu’une jeune dame voyageant avec eux a succombé à ses blessures lorsque les sapeurs-pompiers l’évacuaient à l’hôpital El Hadj-Ibrahima-Niass de Kaolack (centre).



L’accident a eu lieu après l’éclatement d’un pneu du véhicule 4x4 qui venait dans le sens inverse du taxi, a dit à l’APS, sous le sceau de l’anonymat, un gendarme en service à Gossas. "Le chauffeur du 4x4 a perdu le contrôle du véhicule, qui a fait plusieurs tonneaux avant de heurter violemment le taxi", a-t-il expliqué.



Deux passagers du Prado, blessés, ont été évacués vers des établissements de santé pour y recevoir des soins.