Fatick : 73 migrants clandestins interceptés à Djiffer

Soixante-treize (73) candidats à l’émigration clandestine de nationalités gambienne et sénégalaise ont été interceptés à Djiffer, village de pêcheurs situé dans la commune de Palmarin (Fatick, centre). Ces migrants et 4 membres de l’équipage sont actuellement dans les locaux de la brigade de Fimela. Ils ont été arrêtés mercredi entre 19 heures et 20 heures.



Selon une source qui s’est confiée à l'Aps, « les migrants dont des femmes et un enfant de 2 ans sont originaires de plusieurs localités du pays dont Cayar, Saint-Louis, Dakar pour l’essentiel ». Leur présence suspecte à Djiffer, a attiré l’attention des populations locales qui ont alerté la brigade de gendarmerie de Fimela.



Informée la gendarmerie de la localité a mis en place un dispositif pour les arrêter à temps. Ils voulaient rallier l’Espagne à bord d’une grande embarcation artisanale, a informé la même source. Qui a expliqué que le modus operandi du capitaine de navire a consisté à laisser la grande pirogue en haute mer, non loin de Djogane, une île du Saloum située dans la commune de Bassoul, pour venir récupérer les candidats à l’émigration sur la terre ferme, à Djiffer.