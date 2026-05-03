Fatick : le Parti socialiste prône un renouveau politique axé sur le respect

Lors d’une assemblée tenue à Fatick, Dibakhor Diouf, l’un des responsables socialistes, a insisté sur la nécessité de rompre avec les dérives verbales dans l’arène politique. Selon lui, « cette façon de faire la politique est révolue ». Il appelle ainsi à mettre fin aux insultes, aux accusations infondées et au manque de respect entre adversaires politiques.



Dans la perspective de conquérir le conseil départemental, actuellement dirigé par Cheikh Kanté, le responsable socialiste plaide pour une démarche fondée sur le travail et la crédibilité. « La légitimité politique ne se négocie pas, elle s’acquiert sur le terrain », a-t-il déclaré, tout en soulignant que la violence verbale ne constitue en rien une solution aux défis politiques.



Dibakhor Diouf a également mis en avant les enjeux de développement auxquels fait face la région de Fatick, qu’il qualifie de « grande région avec des exigences dans tous les domaines ». Il appelle ainsi la jeunesse politique à s’impliquer davantage pour répondre aux attentes des populations.



Au-delà de l’échéance locale, le PS nourrit des ambitions plus larges. Ses responsables entendent redorer son image dans la région de Fatick, mais aussi renforcer son rayonnement à l’échelle internationale. L’objectif affiché est de repositionner le parti comme une formation politique majeure sur le continent africain, livre la RFM.