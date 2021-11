Fausses couches : des femmes américaines emprisonnées pour avoir perdu leur bébé

Lorsqu'une Amérindienne de 21 ans de l'Oklahoma a été condamnée pour homicide involontaire après avoir fait une fausse couche, les gens ont été scandalisés. Mais elle n'était pas la seule.



Brittney Poolaw était enceinte d'environ quatre mois lorsqu'elle a perdu son bébé à l'hôpital en janvier 2020.



En octobre dernier, elle a été reconnue coupable et condamnée à quatre ans de prison pour l'homicide involontaire au premier degré de son fils à naître.



La façon dont elle est passée d'une fausse couche à une peine de prison pour avoir tué son fœtus est devenue le sujet de nombreuses discussions en ligne et dans la presse. Sur les réseaux sociaux, certains ont fait remarquer qu'elle avait été condamnée pendant le mois de sensibilisation à la perte de grossesse aux États-Unis. D'autres ont comparé l'affaire au roman dystopique de Margaret Atwood, The Handmaid's Tale.





Lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital pour se faire soigner, Mme Poolaw a admis avoir consommé des drogues illicites pendant sa grossesse.



Plus tard, le rapport du médecin légiste, obtenu par la BBC, a trouvé des traces de méthamphétamine dans le foie et le cerveau de son fils à naître.



Le médecin légiste n'a pas déterminé la cause du décès du fœtus, notant qu'une anomalie génétique, un décollement du placenta ou la consommation de méthamphétamine par la mère auraient pu être des facteurs contributifs.



Les avocats de Mme Poolaw ont déclaré qu'ils feraient appel de sa condamnation. Le procureur qui a porté l'affaire devant le tribunal s'est refusé à tout commentaire alors que la procédure se poursuit.



Pourtant, l'histoire de Mme Poolaw n'est que la partie émergée de l'iceberg, selon Dana Sussman, directrice exécutive adjointe du National Advocates of Pregnant Women (NAPW), un groupe de défense des droits des femmes enceintes.



"Le cas de Britney a vraiment touché une corde sensible", affirme Mme Sussman. "Ce n'est pas aussi rare que les gens l'ont supposé".



L'organisation participe à l'appel de Poolaw et a suivi les arrestations et les cas d'"intervention forcée" contre des femmes enceintes aux États-Unis.



De 1973 à 2020, NAPW a enregistré 1 600 cas de ce type, dont environ 1 200 au cours des 15 dernières années seulement.



Bien que certaines d'entre elles concernent des femmes arrêtées pour des raisons telles qu'une chute ou un accouchement à domicile, la grande majorité concerne la drogue et les femmes de couleur sont surreprésentées.



Selon Mme Sussman, la récente explosion des affaires pénales fait partie d'un "phénomène spécifiquement américain", à la croisée de la "guerre contre la drogue" et du mouvement en faveur de l'identité individuelle.



Qu'est-ce qu'un être humain ?

La question de l'exposition du fœtus aux drogues a été au cœur du débat culturel dans les années 1980, lorsque le terme "bébé crack" a commencé à être utilisé pour décrire les enfants nés de mères toxicomanes.



La consommation de drogues pendant la grossesse est associée à de nombreux effets négatifs, notamment un risque accru de fausse couche et de mortinatalité, mais l'impact réel de la consommation de drogues sur un fœtus varie considérablement. Des études réalisées dans les années 1980, selon lesquelles les enfants de mères cocaïnomanes souffraient de graves problèmes de développement, ont été démenties par la suite.



Depuis lors, les épidémies de drogue qui ont suivi - de la consommation de méthamphétamine à la crise des opioïdes - ont maintenu la question sous les projecteurs.



Dans le même temps, plusieurs États américains ont adopté des lois rendant plus difficile l'accès à l'avortement. Si les gens s'opposent à l'avortement pour différentes raisons, souvent morales ou religieuses, une partie de l'argumentation s'est concentrée sur la notion d'identité individuelle.



"Le concept de personnalité est en fait assez simple", explique Sarah Quale, présidente de Personhood Alliance Education, une organisation pro-vie.



" La notion de personne déclare que les humains sont humains et que notre égalité est basée sur notre humanité. Rien ne change le fait scientifique que nous sommes biologiquement humains du tout début jusqu'à la toute fin. Par conséquent, en tant qu'humains, nous méritons une protection égale devant la loi car nous possédons des droits inhérents et naturels."



Le mouvement Personhood a contribué à faire avancer des lois qui vont au-delà de la réglementation de l'accès à l'avortement, pour étendre les droits et les protections au fœtus comme s'il était un citoyen né de l'État.



Personhood Alliance Education rejette également des choses comme la mort médicalement assistée, la recherche sur les embryons et la traite des êtres humains.



Bien que l'organisation n'ait pas de position sur la question de savoir si la loi devrait poursuivre les mères qui consomment des drogues, Mme Quale indique qu'elle soutient personnellement les mesures qui "protègent les enfants à naître des dommages qui se produisent lorsqu'une mère consomme des drogues pendant sa grossesse".



"Mais notre système juridique ne doit pas seulement prendre en compte les questions de responsabilité et d'obligation de rendre des comptes, il doit également se concentrer sur la restauration et la guérison des toxicomanes", ajoute-t-elle.



Des lois qui protègent - ou qui nuisent ?

Selon l'Institut Guttmacher, un institut de recherche pro-choix, la consommation de substances psychoactives pendant la grossesse est considérée comme une forme de maltraitance des enfants en vertu des lois civiles sur la protection de l'enfance dans 23 États.



Dans la moitié des États américains, les professionnels de la santé sont tenus de signaler les femmes enceintes soupçonnées de consommer des drogues.



En 2006, l'Alabama a adopté une loi sur la "mise en danger chimique" qui considère comme un crime le fait pour un enfant d'être "exposé à, d'ingérer ou d'inhaler, ou d'avoir un contact avec une substance contrôlée, une substance chimique ou un attirail de drogue". Une enquête de ProPublica a révélé que plus de 500 femmes ont été inculpées au cours de la décennie qui a suivi l'adoption de cette loi.



Le Tennessee a essayé de suivre le mouvement, en adoptant une loi similaire en 2014, mais la loi a expiré deux ans plus tard et n'a pas été renouvelée.