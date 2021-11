Faux appel d’offre de la Fao: « Planète Tours voyages » escroquée à hauteur de plus de 20 millions FCfa

L’agence « Planète Tours voyages » a été victime d’une escroquerie portant sur 20,450 millions FCfa. Répondant à un faux appel d’offres de la Fao (Organisation mondial pour l'alimentation et l'agriculture), l’agence a volontairement établi une vingtaine de billets d’avion pour le bénéfice d’un présumé escroc sénégalais établi au Maroc. Le complice présumé mis en cause a été interpellé à Dakar et déféré au parquet.



Tout est parti d’un faux appel d’offre émis par un Sénégalais établi à Casablanca au Maroc qui, grâce à une adresse électronique fictive de la Fao, a réussi à convaincre la directrice de « Planète Tours voyages » de lui établir une vingtaine de billets d’avion.



Pensant que le mail provient bien de la Fao qui, jadis avait envoyé un mail un appel d’offre pour la fourniture de billets d’avion, a accepté la proposition. Elle émet les billets avec les coordonnées des passeports des quatorze individus devant bénéficiers de ces billets. Elle attend alors d’empocher son argent, lorsque quelques jours plus tard, une nouvelle demande d’émission de dix-huit billets d’avion tombe encore de son bureau, provenant de la même adresse électronique. Intriguée, elle décide de se rapprocher de la Fao pour confirmation de l’authenticité de la commande.



La réponse des responsables de la Fao va lui couper le souffle. « Nous n’avons jamais émis une telle demande », lui répond le responsable de la Fao. Abattue, la directrice comprend alors qu’elle a été roulée dans la farine par des escrocs qui ont utilisé une vraie fausse adresse électrique.



Saisie d’une plainte, la Division spécial de Cybersécurité s’est emparée de cette affaire et a réussi à localiser et arrêter P.M. Coubaly, un Gp, membre d’une bande organisée dont le cerveau est un Sénégalais établi à Rabat au Maroc. Il a été déféré au parquet pour association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux en écriture privée, accès frauduleux à son système informatique. Le cerveau de la bande, déjà identifié, est activement recherché.