Faux billets de Banque: un artiste-compositeur et un enseignant arrêtés à Jaxaay

Un artiste-compositeur du nom de Mbaye D. et un enseignant dans un établissement scolaire de la banlieue dakaroise nommé Bouna K. ont été arrêtés par le commissariat de police de Jaxaay. Les mis en cause pilotaient un réseau de fabrique et trafic de faux billets.



Poursuivis pour association de malfaiteurs, détention, falsification et mise en circulation de faux billets de banque, ils ont été déférés au parquet puis placés sous mandat lundi.



Ils ont été interpellés, après qu'un flic s'est fait passer pour un client balèze. Ce dernier entre en contact avec l'un des présumés trafiquants et lui exprime son désir de se procurer du mercure. L'enseignant accepte de le lui procurer en échange de 5 millions F Cfa, rapporte Les Echos.



La même source d'informer qu'après marchandage, ils sont tombés d’accord sur la somme de 3 millions F Cfa. Le jour du rendez-vous dans un coin discret des Almadies 2 de la commune de Jaxaay, le 28 janvier dernier, l’enseignant se présente avec le mercure et se fait arrêté.



Interrogé, il passe aux aveux et balance son présumé complice, l’artiste-compositeur qui lui fournissait les faux billets de banque.



Ce dernier a été arrêté alors qu’il avait rendez-vous avec Bouna qui l’a piégé. Une perquisition effectuée chez lui, a permis aux policiers de mettre la main sur 1.430.000 en faux billets. En sus, d’un sachet contenant un arsenal de fabrication de faux billets.