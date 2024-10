"Faux et usage de faux-Abus de faiblesse" : la coalition Sopi Sénégal annonce une plainte dès ce lundi

La coalition Sopi Sénégal est revenue ce dimanche, sur les modifications de leur bulletin sur la base de l'article L 180 du code électoral. Elle a informé avoir fait une concession sur l'épi de mil tout en conservant la couleur jaune bleue, suite à la demande de la Direction générale des élections (Dge).



''Nos détracteurs ont voulu une annulation complète de notre bulletin. Malheureusement pour eux, notre liste a été validée par le Dge. Qui, au lieu de donner une suite favorable à leur requête, s'est appuyée sur l'article 180 pour appeler à une réunion de conciliation. Après plusieurs rencontres entre le mandataire de Takku-Wallu Sénégal et notre coalition Sopi Sénégal, une décision a été prise de proposer un léger changement sur le bulletin de notre coalition", a déclaré Tafsir Thioye, le porte-parole du jour.



Qui a présenté aux journalistes le nouveau bulletin. "Nous sommes convaincus que nous sommes du Pds. Nous incarnons l'esprit du Sopi. Et nous nous positionnons parmi les nombreux militants et militantes qui sont sans voix, humiliés et déshonorés par les choix qui ne respectent nullement la devise de notre parti qui est : la dignité, justice et fraternité".



M. Thioye est d'avis que leurs "adversaires ont fait dans le faux et usage de faux pour essayer d'abuser du ministère de l'Intérieur et abusent de la faiblesse de Me Abdoulaye Wade au regard de son âgée pour utiliser sa signature à des fins qui ternis son image".



Eu égard à toutes ces considérations, la coalition Sopi a décidé de faire appel à la justice pour "sauver l'honneur, les valeurs et la dignité qui constituent l'œuvre de Wade". Car, elle a estimé que ses adversaires politiques essaient sans relâche de "ternir l'image du PDS".



''Les correspondances qui sont libellées au nom de Wade et qui portent sa signature, la mauvaise qualité des textes, le très bas niveau qui les caractérise, les confusions qui les inondent et les violations des textes du parti qui les caractérisent, ont fini par convaincre les Sénégalais que ce n'est plus le président Wade qui signe'', s'est indigné Tafsir Thioye. Avant de donner deux exemples : "la correspondance adressée au ministère de l'Intérieur pour contester notre bulletin et la décision portant nomination d'un nouveau Secrétaire général chargé des relations internationales. C'est la décision la plus ridicule. C'est scandaleux".



La coalition Sopi Sénégal compte mettre fin "à cette utilisation abusive et honteuse de la signature du président Abdoulaye Wade qui ternit son image". Elle va, ainsi, déposer une "plainte contre X.



M. Thioye d'expliquer : "Cette plainte sera déposée dès ce lundi auprès du Procureur pour usage de faux, abus de faiblesse et usurpation de signature. Nous avons également décidé de saisir le ministère de l'Intérieur sur les violations en permanence des textes de notre parti".



À cela s'ajoute ''une deuxième plainte contre Bachir Diawara (porte parole du Pds) pour diffamation'', a fait savoir Oumou Khary Fall dite Yandé, mandataire de la coalition Sopi Sénégal.



La coalition Sopi Sénégal a invité, cependant, les Sénégalais à se joindre dans leur combat politico-judiciaire. ''Nous appelons tous les Sénégalais, tous les patriotes et prix de paix et de justice et attachés à leur institution parlementaire à se joindre à nous pour porter le combat qui libère et qui honore'' a conclu M. Thioye