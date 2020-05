Fc Burges: Son image zappée sur l'affiche officielle des champions, Mbaye Diagne insère sa photo à la place du coach

Son aventure avec le club belge a tourné au fiasco après que l’attaquant sénégalais Mbaye Diagne ait décidé de chiper le penalty à Vanaken contre le PSG, avant de le rater. Depuis cette épisode Philippe Clément le coach de Fc Bruges ne prend plus en considération sa nouvelle recrue. Mais est-ce une raison de zapper la photo le joueur sur l'affiche officielle des champions ?Las de cette méfiance, Diagne a décidé de prendre son destin en main en insérant tout simplement sa photo à la place du coach, a constaté Pressafrik.Pour rappel, la Pro League a décidé d’arrêter définitivement la saison. Une décision prise à l’issue d’une vote tenue vendredi dernier, selon un site belge qui fait suite aux recommandations communes du groupe de travail et du conseil d’administration de la Pro League.L’assemblée générale, composée de 23 membres (même sans licences, Virton et Roulers en font encore partie) a tranché : Bruges est champion pour la seizième fois de son histoire et accède directement aux poules de la Champions League. Waasland-Beveren descend en division 1B.Sur le classement Bruges est à 15 points d’écart de son dauphin La Gantoise aprés 29 matchs disputés.Rappelons qu’il s’agit du deuxième sacre consécutif de Krépin Diatta qui est dans le club depuis janvier 2018 (22 matchs 6 buts 3 passes décisives). Premier titre belge pour Mbaye Diagne l’a rejoint en septembre 2019 (6 matchs et 4 buts inscrits). Youssouph Badji, Amadou Sagna (prêté à l’inter-saison), Mamadou Diatta et Ousseynou Cavin Diagne ne sont pas titrés car n’ont pas joué de la saison.