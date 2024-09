Fenerbahçe : le plan audacieux de Mourinho pour se consacrer à son équipe

José Mourinho continue de surprendre. Lui qui, par le passé, préférait résider dans des hôtels ou des résidences luxueuses lorsqu'il prenait les rênes de ses clubs, a décidé de changer de stratégie en Turquie.



Après un début difficile à la tête du Fenerbahçe, le technicien portugais a révélé un plan audacieux pour se concentrer pleinement sur son nouveau projet.



D'après The Sun, Mourinho a choisi de vivre et dormir directement au centre d’entraînement du Fenerbahçe afin de "ne plus perdre de temps" et se consacrer entièrement à son travail avec le club stambouliote, habitué à dominer sur la scène nationale.



Malgré son impressionnant palmarès, le "Special One", âgé de 61 ans, peine à trouver la réussite avec les Canaris. Éliminé dès le premier tour de la Ligue des Champions par le LOSC et accusant déjà un retard de trois points sur le leader Galatasaray en Süper Lig, l'ancien entraîneur du Real Madrid et de Manchester United fait face à ses premières critiques du public au stade Şükrü Saracoğlu.



À Istanbul, les bons résultats récents ont quelque peu fait redescendre la pression mais Mourinho entend bien emmener cette équipe le plus haut possible, le plus rapidement possible.