Ferland Mendy se veut clair : "J'ai n'ai pas encore choisi le Sénégal"

Après ses débuts prometteurs avec L'Olympique lyonnais, Ferland Mendy a même eu droit à une pré-sélection en équipe de France au mois de novembre dernier. Mais le latéral gauche, d’origine sénégalaise et bissau-guinéenne, a aussi été approché par la Fédération sénégalaise de football ces derniers temps. L’heure du choix est donc proche pour l’ancien joueur du Havre (22 ans). Un choix absolument pas fait, à en croire ses propos dans "Lyon Capitale", repris par Galsen Foot.



“Je ne me suis pas encore penché sur le Sénégal. J’essaie déjà de jouer le plus de matchs avec l’OL, d’être le plus performant en club. Bien sûr, je pense au choix de la sélection, mais je n’ai pas encore tranché. Les Bleus ?Je ne sais pas… Je suis sincère quand je dis ça. Je ne sais pas ce qui va se passer, ce que je vais faire. En tout cas, même si je vais écouter les conseils de mes proches, je déciderai seul”, a dit l'arrière latéral gauche de métier