Fermeture de l'hôpital Le Dantec : le médiateur de la République dit suivre le dossier de près

« Parfois aussi, on nourrit une polémique qui n'a pas lieu d'être. Je ne dis pas que ce que les gens disent n'a pas ne doit pas être dit. Mais je pense qu'il y a des gens et des compétences dans le secteur qui sont en train de s'en occuper. Je m'intéresse à ça. Je suis le dossier et s'il y avait des paramètres le justifiant, je l'aurais fait. Mais jusqu'à présent je n'ai pas voulu m'en mêler parcequ'il y a déjà des gens qui avancent en accompagnant le processus », a-t-il expliqué sur la RFM.

À Dakar, la polémique enfle depuis quelques jours, après la décision du gouvernement sénégalais de fermer l'hôpital Aristide-Le-Dantec en vue de sa réhabilitation. Samedi, une association pour la défense de l'hôpital a organisé une manifestation pour s’insurger contre la cession d’une partie du terrain abritant l’hôpital à un promoteur privé.

Le médiateur de la République Demba Kandji s'est exprimé ce dimanche lors de l'émission Grand Jury de la RFM sur la fermeture de l'hôpital Le Dantec pour les besoins de reconstruction. Il dit suivre de près le dossier.