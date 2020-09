Fermeture de tous les mausolées sauf celui de Cheikh Ahmadou Bamba: le Dahira Mouhadimatoul Hidma dément

Les choses se précisent sur comment le grand Magal de Touba, édition 2020, prévu le 6 octobre prochain, va s’organiser en cette période de pandémie du coronavirus. Invité de l’émission Rfm matin, Pr Masamba Diop, spécialiste en santé publique et membre de l’unité d’alerte et de prévention épidémiologique mise sur pied par le khalife général des mourides, a révélé que tous les mausolées sauf celui du Grand Cheikh vont être fermés pour cette année particulièrement. Une déclaration qui a aussitôt fait réagir le Dahira Mouhadimatoul Hidma, gestionnaire de la Grand Mosquée de Touba. Son chargé de communication, Makhtar Kane a informé que tous les mausolées seront ouverts aux talibés.



« Pour cette année particulièrement, des mesures importantes ont été prises dans le cadre de ce Magal 2020. Et, parmi ces mesures, il y a la fermeture de certains mausolées et certains lieux publics au grand public », a fait savoir Pr Diop.



Membre de l’unité d’alerte et de prévention, le spécialiste en santé public d’informer que : « Cette année, il a été proposé par le comité d’organisation de concert avec les commissions santé, culture et éducation, de fermer tous les autres mausolées sauf celui du Grand Cheikh ».



Avant d’appeler les pèlerins au respect du dispositif mis en place. « Pour celui du Grand Cheikh, il va falloir que les pèlerins respectent la distanciation physique mais également ils puissent entrer par groupe avec un nombre bien déterminé et ne pas rester assis pour faire leurs prières mais rester debout au maximum 15 secondes avant de continuer leur chemin », a-t-il lancé.



La réponse du Dahira Mouhadimatoul Hidma, gestionnaire de la Grand Mosquée de Touba, ne s’est pas trop fait attendre. Son chargé de communication Makhtar Kane a tenu à préciser que : « le jour du Magal, tous les lieux seront ouverts aux talibés. Mais nous tiendrons compte des mesures barrières édictées notamment le port de masque, la distanciation, tout sera respecté ».