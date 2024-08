Fermeture du bureau Dakar-étoile : la direction de la poste dément

La situation de la Poste inquiète de plus en plus. Cette société nationale, jadis une fierté, croupit sous le joug d'une crise conjoncturelle et structurelle. D'après une information du quotidien Source A, le bureau Dakar-étoile doit être fermé le 31 août prochain pour non-paiement de loyer.



Réagissant à cette information du quotidien Source A, la direction générale de la Poste s'est fendue d'un communiqué dont détiennent nos confrères de Seneweb. Dans la note, la direction de la Poste a formellement démenti cette information. "La Direction générale de La Poste tient à démentir formellement l’information selon laquelle le bureau de poste de Dakar-Etoile aurait fermé ses portes pour non-paiement de loyer, comme indiqué dans le quotidien SOURCE A du lundi 19 août 2024 et repris par le site d’information Seneweb", informent les autorités de la boîte.



Par ailleurs, les raisons de la fermeture du bureau Dakar-étoile sont outre qu'un non-paiement de loyer. "En réalité, c'est en raison de la démolition du bâtiment abritant ses locaux pour des raisons de sécurité publique que le bureau de Dakar-Etoile doit déménager. Afin de garantir la continuité de nos services, il est envisagé de délocaliser provisoirement les activités de ce bureau vers celui de Dakar-Peytavin, situé à proximité. Cette information dénuée de tout fondement est totalement fausse", a précisé la direction de la Poste.



La Poste a également informé disposer de plusieurs autres bureaux dans le quartier du Plateau : Dakar-Océan, Dakar-Ponty et Dakar-Peytavin.