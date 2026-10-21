Inondations à Dakar: la DGAS déploie un dispositif de recasement temporaire et d’accompagnement des ménages sinistrés

Sous la supervision de Marie Angélique Diouf, ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, la Direction générale de l’Action sociale (DGAS) met en œuvre une réponse sociale articulant mise à l’abri, accompagnement psychosocial et préparation de la sortie du site.



À la suite des inondations des 4 et 5 octobre 2026, le ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, à travers la DGAS, a mis en place un dispositif stratégique de recasement temporaire destiné à assurer la protection et l’accompagnement des ménages sinistrés.



Au-delà de l’hébergement temporaire, ce dispositif constitue un levier essentiel de la réponse sociale d’urgence. Il vise à garantir des conditions d’accueil adaptées, à répondre aux besoins prioritaires des familles et à organiser un accompagnement individualisé tenant compte de la situation sociale de chaque ménage.



Dans le cadre du suivi de ce mécanisme, la ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités a effectué une visite de supervision du site afin d’apprécier les conditions d’accueil et de prise en charge des personnes sinistrées.



De son côté, Paul Joseph Ndiaye, Directeur général de l’Action sociale, assure le suivi opérationnel des activités et veille à la coordination des interventions. Sur le terrain, les travailleurs sociaux de la Direction régionale de l’Action sociale de Dakar et du Centre de promotion et de réinsertion sociale sont mobilisés pour assurer :



-l’écoute et le soutien psychosocial des familles affectées ;

-l’évaluation des besoins sociaux et l’identification des situations de vulnérabilité ;

-l’orientation vers les services compétents en matière de santé, d’état civil, d’éducation et de protection sociale ;

-la préparation de la sortie du site, en concertation avec les familles, afin de favoriser des solutions adaptées à leur situation.



La portée de ce dispositif réside dans son approche globale : il ne s’agit pas seulement de mettre les familles à l’abri, mais aussi d’anticiper leur retour, de prévenir l’aggravation des vulnérabilités et de favoriser le rétablissement progressif de leurs conditions de vie.



« Cette démarche traduit une vision de l’action sociale qui associe réponse immédiate, accompagnement humain et préparation du relèvement des ménages sinistrés », indique la DGAS.



La Direction générale de l’Action sociale salue la mobilisation de ses équipes, ainsi que la contribution des autorités administratives, des partenaires et des communautés engagées dans cette réponse.