Sénégal:Le CUDIS s'élève contre la montée de la xénophobie et du discours de haine

Face à la montée préoccupante des discours de haine, de la désinformation et des propos xénophobes ciblant les communautés étrangères, le Cadre Unitaire de l'Islam au Sénégal (CUDIS) tire la sonnette d'alarme.



Dans un communiqué l'organisation religieuse dénonce vigoureusement des dérives jugées contraires à la foi, à l'histoire et à la culture du pays, rappelant que « le Sénégal restera une terre d'hospitalité, de fraternité et de métissage ».



Le CUDIS souligne la tradition séculaire d'ouverture et de brassage du pays, tout en qualifiant la « Teranga » non pas de simple slogan, mais de « vertu religieuse, une éthique sociale et un pacte de civilisation ».



L'organisation met en avant la solidarité continentale en rappelant la présence active des Sénégalais à travers l'Afrique : « Comment pourrions-nous, dès lors, tolérer que d'autres Africains soient traités chez nous comme des indésirables, alors que nos propres frères et sœurs sont accueillis, employés et intégrés ailleurs sur le continent ? », s'interroge le Cadre religieux.



Tout en précisant que l'hospitalité s'accompagne d'une exigence de responsabilité en appelant les hôtes étrangers au respect absolu des lois de la République, le CUDIS exhorte l'État à sanctionner sévèrement les dérives. Il condamne avec la plus grande fermeté « tout discours de haine, d'exclusion ou de stigmatisation fondé sur l'origine, la nationalité, l'ethnie, la religion ou la condition sociale », tout en appelant les guides religieux, les médias, les jeunes et les autorités à une mobilisation générale.



Pour concrétiser cet engagement et consolider la cohésion nationale, le CUDIS a annoncé l'organisation prochaine d'une « Semaine du Vivre-ensemble », qui sera couronnée par la signature d'un Pacte National.



L'organisation conclut son appel solennel en rappelant la vocation historique et immuable du pays : « Ne laissons pas la haine s'installer dans nos cœurs, dans nos discours et dans nos rues. Le Sénégal a toujours été un pays d'ouverture, de foi et d'hospitalité. Il le restera. »