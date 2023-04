Fête de l'indépendance : le Sénégal renoue avec le défilé "grand format"

Le décor est illustratif au boulevard Général De Gaulle lieu qui abrite le défilé 4 avril. Tout le long du boulevard est paré des couleurs nationales pour le grand défilé. Ça fait trois ans que le Sénégal n'a pas célébré un défilé grand format du fait de la pandémie à COVID-19. Cette année, le Sénégal a déployé les grands moyens pour les festivités du 63e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale.

Avant le grand défilé civil et militaire, le Président de la République a effectué la revue des troupes sur le "Command Car", sur le Boulevard Général De Gaulle, paré aux couleurs nationales, aux côtés de son chef d'état major avant de rejoindre la tribune officielle sur la place de la Nation en compagnie des plus hauts dignitaires de l'Etat.

Pour ce défilé grand format, plus de 1479 civils (élèves des établissements publics et écoles de formation) qui vont marquer le pas aux côtés de 3831 personnels des Forces de défense et de sécurité, 342 véhicules, 96 motos, 07 quads, 13 embarcations, 21 aéronefs, 66 chevaux de l'escadron monté de la gendarmerie nationale.

Le cérémonial militaire a été ouvert, comme à l’accoutumée, par une prise d’arme et des remises de décorations avant le défilé civil. Un film de 7 minutes a été projeté pour revenir sur le thème choisi.

Pour une première, et comme innovation, il y aura le défilé des véhicules de fonction des anciens Présidents de la République (Léopold Sedar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade) et du bus Rapid Transit (BRT). ​

Ce mardi 04 avril 2023 marque le 63e anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Arrivé à 10 heures, le Président Macky Sall, chef Suprême des Armées a donné le coup d'envoi du défilé du 4 avril, qui a pour thème « Forces de défense et de sécurité dans la préservation des ressources naturelles ».