Lutte contre la drogue à Sédhiou : Papis Demba Cissé s’engage pour la jeunesse

Lors de cette rencontre, Papis Demba Cissé a livré un message fort : « Je m’engage à mener la sensibilisation pour protéger cette frange de la population contre la drogue, les viols et les agressions. » Un engagement salué par les autorités locales, les éducateurs et les familles, qui voient en lui un modèle et un porte-voix crédible auprès des jeunes.

Au-delà de la thématique de la drogue, l’ancien attaquant a élargi sa prise de parole à d’autres fléaux qui frappent la région, notamment les accidents de la route impliquant les conducteurs de moto-taxis. Un sujet préoccupant à Sédhiou où les “Jakartamen” - souvent très jeunes - circulent sans équipements de sécurité et parfois sans permis de conduire. « Il faut agir en amont, par l’éducation et la responsabilisation, pour sauver des vies », a-t-il déclaré, appelant les autorités à renforcer les contrôles et les campagnes de sensibilisation.

Ce match de gala a été l’occasion pour la jeunesse locale de communier avec une légende du football national, mais surtout de prendre conscience des dangers qui les guettent au quotidien.

Par cet acte citoyen, Papis Demba Cissé confirme sa volonté de s’impliquer dans le développement social et la protection des jeunes au Sénégal, bien au-delà des terrains de football.

