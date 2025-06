Mali: embuscade des rebelles du FLA contre un convoi de l'armée et de l'Africa Corps dans la région de Kidal

Le convoi logistique de l'armée malienne et de l'Africa Corps russe était composé d'une trentaine de véhicules – blindés, camions, pick-up et autres. Il a d'abord été ciblé jeudi 12 juin par des mines artisanales, à Tadjereret. Ce vendredi matin, c'est à Anoumalane, à une quarantaine de kilomètres d'Aguelhoc, que le Front de libération de l'Azawad a tendu une embuscade contre ce même convoi, avec essentiellement des tirs à l'arme lourde, pendant plus de deux heures. L'armée malienne a finalement répliqué avec des bombardements aériens – des drones, des avions de chasse et des hélicoptères ont été mobilisés – qui ont mis un terme à l'affrontement. La bataille s'est donc déroulée à distance, sans combats rapprochés.



Plusieurs membres du FLA, mais également des sources sécuritaires et civiles maliennes, confirment que de nombreux véhicules militaires ont été détruits. Le FLA parle de « grande victoire », affirme que l'essentiel du convoi a été « anéanti » et que de nombreux « ennemis » ont été tués, sans donner de détails sur leur identité – soldats maliens ou combattants russes de l'Africa Corps. Le FLA assure aussi avoir récupéré une quinzaine de véhicules, dont un blindé et douze camions. Les rebelles ont diffusé des images de nombreux véhicules détruits ou emportés.



L'armée malienne change de version

Dans un premier communiqué publié ce vendredi en début d'après-midi, l'armée malienne a d'abord démenti toute « prétendue attaque » et dénoncé des « informations fallacieuses » destinées à « instiller la peur et perturber l'opinion publique ». Deux heures plus tard, un nouveau communiqué de l'état-major revendiquait au contraire une double défaite infligée à « un groupe armé terroriste », avec un « assaut » le jeudi et une « riposte fulgurante » ce vendredi.



Les morts se compteraient en dizaines, mais aucun bilan fiable n'a pu être recoupé pour le moment. Les informations circulant sur les réseaux sociaux faisant état d'un hélicoptère abattu et de combattants de l'Africa Corps prisonniers ne sont pas fondées.





Il y a presque un an jour pour jour, en juillet 2024, le groupe Wagner avait subi sa plus importante défaite à Tinzaouatène, avec plus de 80 morts. À peine débarqués, leurs successeurs de l'Africa Corps subissent un premier coup dur dans cette même région de Kidal.