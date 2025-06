Société civile: Senghane Senghor quitte la RADDHO

Figure connue du monde des droits humains au Sénégal, Senghane Senghor a annoncé sa démission de la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO), organisation dans laquelle il a longtemps milité.



Dans un message adressé à ses partenaires et collaborateurs, il précise :

« Je vous informe par ce message que j’ai démissionné de la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO) le 4 juin 2025. »



Tout en quittant la structure, Senghane Senghor affirme que son engagement militant reste intact. « Mon engagement dans la société civile reste intact et je demeure indiscutablement un militant des droits de l’homme », a-t-il écrit.



Il promet également de revenir prochainement pour partager de nouvelles orientations, laissant entendre qu’il continuera à œuvrer dans le champ des droits humains et de l’engagement citoyen. « Inchallah, je reviendrai sous peu pour partager avec vous nos nouvelles orientations », poursuit-il.



Enfin, il a tenu à remercier ses partenaires, saluant leur action pour le bien commun : « Je vous remercie pour la confiance mais aussi pour tout ce que vous faites pour le Sénégal et l’Afrique. »