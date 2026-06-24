Fête de la Tamkharite : le nutritionniste Assane Ndiaye appelle à célébrer « dans la tradition tout en préservant la santé »

À la veille de la fête de la Tamkharite, célébrée ce jeudi 25 juin 2026, les préparatifs battent leur plein dans les foyers sénégalais autour du traditionnel « thiéré». Si cette fête est un moment de partage et de convivialité, elle est aussi l’occasion de rappeler l’importance d’une alimentation équilibrée. Selon El Hadji Assane Ndiaye Cissé, diététicien-nutritionniste et éducateur spécialisé en diabète, nutrition et promotion de la santé au Centre Marc Sankalé de l’Hôpital Abass Ndao de Dakar, il est possible « d’allier fête, tradition et santé ».



Pendant la préparation du « Thiéré Tamkharite », les femmes utilisent souvent des matières grasses pour l’assaisonner. El Hadji Assane Ndiaye Cissé a recommandé de limiter l’utilisation de ses produits pour rendre le « Thiéré Tamkharite plus équilibré». « Il est conseillé de modérer l’utilisation des corps gras (huile, beurre, fromage, etc.), d’éviter l’ajout de sucre dans le couscous ou la sauce », a-t-il indiqué.



D’après lui, il faut augmenter la quantité de légumes notamment les carottes, navets, courges, choux. « Riches en fibres, les légumes facilitent la digestion et contribuent à un meilleur équilibre alimentaire »,a-t-il soutenu.



Le spécialiste a mis également en garde contre les risques liés à une consommation excessive de viande, de sucre et de matières grasses chez les personnes en bonne santé et les personnes vivant avec des maladies chroniques. « Chez les personnes en bonne santé, les principaux risques sont l’indigestion, les troubles digestifs et les intoxications alimentaires liées souvent à une mauvaise conservation des aliments », a-t-il énuméré.



En poursuivant, il a ajouté que : « Chez les personnes vivant avec des maladies chroniques telles que le diabète, l’hypertension artérielle ou les maladies cardiovasculaires, les conséquences peuvent être plus graves : déséquilibre du diabète, augmentation de la tension artérielle, complications cardiovasculaires ou risque accru d’AVC ».