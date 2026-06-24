Affaire Prodac : la chambre d’accusation financière accorde la liberté provisoire à Pape Malick Ndour

La chambre d’accusation financière a accordé une liberté provisoire, ce mercredi 24 juin, à l'ancien ministre de la Jeunesse et membre de l'APR (opposition), Pape Malick Ndour, selon Takku Wallu Sénégal.

L’ancien ministre avait été arrêté le vendredi 15 mai par la Division des investigations criminelles (DIC) et conduit à la prison. Cette interpellation faisait suite à la confirmation, le 28 avril 2026, par la Cour suprême du mandat de dépôt le visant. Cette décision avait ainsi mis fin à son contrôle judiciaire dans l’affaire du Programme des domaines agricoles (Prodac).



Il est reproché à Pape Malick Ndour d'avoir validé le décaissement de plus de 2,7 milliards de FCFA au profit de la société israélienne Green 2000 sur la base de factures pro forma, impliquant également Khadim Bâ, le patron de Locafrique.



Depuis le début de l’affaire, si l’opposant a toujours nié les faits et dénoncé un «acharnement» politique, les conditions de sa nouvelle liberté provisoire n'ont pas été communiquées.