Liberté provisoire de Pape Malick Ndour : la Convergence des Cadres Républicains prend position et interpelle le parquet

La chambre d’accusation financière a accordé une liberté provisoire, ce mercredi 24 juin, à l'ancien ministre de la Jeunesse et membre de l'APR (opposition), qui avait été arrêté le vendredi 15 mai par la Division des investigations criminelles (DIC) et conduit à la prison dans le cadre de l’affaire du Programme des domaines agricoles (Prodac).



Réagissant à cette décision judiciaire, dans un communiqué, la Convergence des cadres républicains (CCR) salue «une avancée» dans ce dossier et dit avoir accueilli «avec soulagement» cette liberté provisoire.



Alors que le procureur du Pôle judiciaire financier dispose d’un délai légal de six jours pour exercer un éventuel recours, la CCR demande au parquet «de faire preuve de sérénité et de responsabilité, et de privilégier une approche conforme aux exigences de justice et d’équité». Elle demande aussi au procureur d’éviter «toute démarche susceptible d’être perçue comme un acharnement à l’encontre» de Pape Malick Ndour, Coordonnateur du mouvement.



Pour rappel, dans ce dossier, il est reproché à Pape Malick Ndour d'avoir validé des transactions douteux dont le décaissement de plus de 2,7 milliards de FCFA au profit de la société israélienne Green 2000 sur la base de factures pro forma, impliquant également Khadim Bâ, le patron de Locafrique. Le mis en cause a toujours nié les accusations et dénoncé "un acharnement".