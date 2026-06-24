Sédhiou et Kédougou : plus de 11.000 femmes et filles ciblées par un projet financé à plus d’un milliard de FCFA

Plus de 11.000 femmes et filles des régions de Sédhiou (sud) et de Kédougou (sud-est) vont bénéficier du projet « Oser agir », une initiative de Plan Sénégal financée par l’Union européenne à hauteur de plus d’un milliard de francs CFA, selon l'APS.



Lancé mardi à Sédhiou, ce programme ambitionne de renforcer l’autonomisation économique des bénéficiaires à travers la formation, l’insertion professionnelle et l’entrepreneuriat.



Selon la coordonnatrice du projet, Elizabeth Thione, plus de 7.000 femmes et filles seront accompagnées dans la région de Sédhiou, tandis qu’environ 3.000 autres le seront à Kédougou. Le projet sera déployé sur une période de trois ans en partenariat avec plusieurs organisations, dont Plan Espagne, Plan Belgique, Give One Project et BSF.



Le dispositif repose sur trois grandes étapes qui sont le renforcement des compétences à travers la formation, l’insertion professionnelle ou la promotion de l’entrepreneuriat, puis un accompagnement destiné à garantir la pérennité des activités économiques. La dernière étape porte sur le renforcement de la place des femmes dans les systèmes sociaux et culturels des deux régions.



Présent lors du lancement, le gouverneur de Sédhiou, Diadia Dia, a salué une initiative appelée, selon lui, à poser les bases d’un accompagnement global permettant aux femmes et aux jeunes filles de jouer pleinement leur rôle dans le développement économique et social du pays.



Il a également rappelé que le choix de la région de Sédhiou s’explique par les défis persistants liés à l’accès aux services sociaux et à l’encadrement des organisations féminines.



Un comité technique sera mis en place dans les prochains jours afin de finaliser le ciblage des bénéficiaires et d’assurer une meilleure planification des activités sur le terrain, en adéquation avec les réalités locales.