Football : Lionel Messi n’exclut pas sa participation à la Coupe du monde 2030

Attaquant argentin et champion du monde en titre, Lionel Messi célèbre ce 24 juin 2026 son 39e anniversaire. Malgré cela, il entretient le mystère sur la fin de sa carrière internationale. Interrogé sur une éventuelle participation à la Coupe du monde 2030, l’octuple Ballon d’Or n’a pas fermé la porte. «Je ne sais pas. La vérité, c'est que je n'y pense pas pour le moment. Ça semble un peu lointain... Je vis au jour le jour et je me concentre sur le présent», a-t-il dit, dans des propos rapportés par le site "Le meilleur du football".



Si l’Argentin foulait les pelouses de la Coupe du monde en 2030, il aurait 43 ans. Un record absolu. Le plus vieux joueur de champ en Coupe du monde reste à ce jour le Camerounais Roger Milla (42 ans et 39 jours), lors du mondial américain en 1994. Le record toutes positions confondues est détenu par le gardien égyptien Essam El-Hadary (45 ans) en 2018.



Messi a disputé cinq Coupes du monde : 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022. Après la finale perdue au Maracanã en 2014, il a atteint la consécration au Qatar en 2022, soulevant enfin le trophée qui manquait à son palmarès. Avec 18 buts, il est le meilleur buteur de l’histoire du mondial. En inscrivant un doublé mémorable face à l'Autriche (2-0) le 22 juin 2026, l’Argentin a détrôné l’Allemand Miroslav Klose (16 buts). Ce dernier est a égalité avec le Français Kylian Mbappé qui, par contre, est toujours en activité.



La Coupe du Monde de la FIFA 2030 sera la première édition de l'histoire à se dérouler sur trois continents différents. Elle est organisée conjointement par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, avec des matchs de célébration du centenaire prévus en Uruguay, en Argentine et au Paraguay.