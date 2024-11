Fête de la Toussaint : Abbé Marcel Keita appelle les acteurs politiques à bannir la violence pendant la campagne électorale

Abbé Marcel Keita, curé de la paroisse Saint Abraham de Bakel-Kidira (Sénégal oriental), a lancé ce vendredi un appel à la paix et à la tranquillité en cette période de campagne pour les élections législatives anticipées du 17 novembre.



« Nous savons que le Sénégal a toujours été un pays de quiétude, de paix et de joie. En cette période électorale, l’Église prône comme toujours la paix, la tranquillité et la transparence », a-t-il déclaré à l'Agence de Presse Sénégalaise (APS), lors de la cérémonie de dépôt de gerbe au cimetière chrétien de Bakel, en commémoration de la fête de la Toussaint.



Le curé a également condamné toute forme de violence, regrettant les incidents survenus durant la campagne. « La violence est à bannir. Nous appelons chacun à la paix et à la responsabilité citoyenne », a-t-il ajouté.



La cérémonie de la Toussaint a été marquée par une levée des couleurs, en présence de l’adjoint du préfet Ngor Pouye, des forces de défense et de sécurité, ainsi que de fidèles chrétiens.