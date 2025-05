Dakar Dem Dikk : les travailleurs dénoncent 15 mois d'impayés et annoncent une marche le 13 mai prochain

Privé de leur allocation depuis 15 mois, les travailleurs de la société de transport public Dakar Dem Dikk (DDD) sont montés au créneau. Portant des brassards rouges et des pancartes, ils ont annoncé une marche le 13 mai prochain devant le siège de la Caisse de sécurité sociale (CSS). Ils exigent le paiement immédiat des prestations familiales, des frais d’accouchement et d’autres droits sociaux en souffrance.



« On a l’impression que Dakar Dem Dikk ne fait pas partie des entreprises du Sénégal. Alors que c’est une entreprise parapublique détenue à 76,66 % par l'État. À chaque fois, les travailleurs voient la cotisation de la part patronale prélevée sur leur salaire, mais ils ne parviennent pas à percevoir les prestations familiales. C'est une injustice que nous subissons. Lorsque nous avons constaté cela en 2023, nous avons introduit une requête auprès de l'inspection du travail en janvier 2025. Mais la caisse de sécurité sociale n'a pas respecté l'accord que nous avons conclu avec l'inspecteur du travail », a indiqué Abdoulaye Fall, délégué du personnel sur les ondes de Iradio.



Toutefois, il demande à l'État du Sénégal le droit de manifester, un droit qu'il estime être garanti par l'article 10 de la Constitution : « Nous demandons aux autorités d’accepter de nous donner la possibilité d'organiser cette manifestation pacifique devant la caisse de sécurité sociale. Nous demandons au président de la République de revoir le statut de la caisse », a martelé Fall.