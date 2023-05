Fête du Travail : Papa Mademba Biteye salue les performances de la Senelec

"Cette cérémonie revêt un caractère historique en ce sens que c'est la première fois dans l'histoire syndicale de Senelec que tous les syndicats (SUTELEC, SUDETEN, SYNTHES et SYCAS) se sont réunis pour célébrer ensemble la fête du travail ce 1er mai. C'est l'occasion pour moi de les féliciter et de les remercier", a déclaré Papa Mademba Biteye, Directeur général.

Dès que je suis arrivé à la Senelec, dit-il, l'idée était de "changer de paradigme au niveau syndical, que ça ne soit pas toujours des plateformes revendicatives avec des points à n'en plus finir. Qu'on soit ensemble, qu'on dialogue ensemble. Au niveau de chaque point de revendications aujourd'hui les syndicats ont mis en place des solutions. Parce que ce sont les travailleurs de l'entreprise qui connaissent mieux l'entreprise. Ce qui fait qu' au lieu de discuter les points de revendications, chaque que nous nous rencontrions, nous discutons des solutions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail", a-t-il indiqué.

Selon lui, c'est ce climat de "dialogue de concertation en permanence qui nous a permis de surmonter beaucoup de difficultés mais surtout également de réussir ce que le président de la République nous a assigné comme mission à savoir instauré au niveau de Senelec un climat social apaisé, qui nous permet de rester dans les performances".

A l'en croire, jusqu'à présent les "travailleurs sont mobilisés unis pour maintenir Senelec à un niveau de performance, qui aujourd'hui non seulement fait la satisfaction des autorités mais fait de Senelec une référence dans le secteur de l'électricité au niveau de la sous-région. Parce qu'aujourd'hui nous sommes parmi les entreprises les plus performantes en Afrique de l'ouest. Et donc nous le devons aux travailleurs et au climat social apaisé qui nous a permis d'atteindre les objectifs qu'on nous a fixés", a soutenu le Directeur général de la Senelec.

Papa Mademba Biteye exhorte les travailleurs à maintenir les performances.

"Chers collègues syndicalistes, je vous exhorte à continuer la démonstration de votre leadership et de votre sens des enjeux de l'entreprise. La réforme institutionnelle qui pointe à l'horizon ne serait qu'une étape dans le processus continu entamé par les anciens".

"Ne nous donnons pas de limite dans les performances. La Senelec ne se donnera pas de limite dans l'amélioration des conditions de travail des travailleurs", a dit le DG de la Senelec.





En marge de la célébration de la fête du travail, le Directeur général de la Senelec a participé ce lundi 1er mai, à Dakar, à la grande mobilisation de la Convergence Syndicale des Travailleurs de Senelec (CSTS) autour du thème : « Enjeux et défis de la réforme institutionnelle de Senelec ». Papa Mademba Biteye a profité de l'occasion pour saluer la qualité des travailleurs et les performances de la Senelec.