Fièvre de la vallée du rift : 5 nouveaux cas confirmés (Ministère)

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a fait le dernier point concernant les épidémies de la fièvre de la vallée du Rift et le MPox dans son communiqué ce mardi 04 novembre. Selon le document 5 nouveaux cas positifs et de zéro nouveau décès ont été enregistrés à la date du 03 novembre.



Depuis le début de l’épidémie, un bilan total de 391 cas a été confirmé repartis dans 9 régions

Région Saint-Louis 302 : district Saint-Louis 76 cas, district Richard Toll 139 cas, district podor 42 cas, district Pété 10 cas, district Dagana 35 cas.



Région Fatick 16 : district Fatick 4 cas, district Diofior 9cas, district Diakhao 1 cas district Passy 1 cas, district Foundiougne 1cas.



Région Matam 25 : district thillogne 11cas, district Kanel 3 cas, district Ranerou 8 cas, district Matam 3 cas.



Région Louga 18 : district Linguere 9 cas, district Keur Momar Sarr 4 cas, district Sakal 3 cas, district Dahra 2cas.



Région Dakar 9 : district Keur Massar 4 cas, district Sangalkam 5 cas.



Région Kaolack 16 : district Nioro 1cas, district Kaolack 13 cas, district Ndoffane 2 cas.



Région Thiès 2 : district Thiès 2 cas.



Région Tambacounda 3 : district Kidira 3 cas.



Région Kédougou 2 : district KEDOUGOU 1 cas, district Salémata 1cas. 29 décès et 317 guéris ont été notés.



Pour ce qui est de la Mpox, 2 cas probables ont été suspectés dans la région de Dakar et 7 cas ont été confirmés, 14 personnes contacts sont suivis à ce jour. Tous les malades sont guéris et aucun décès n’est enregistré depuis la confirmation du premier cas le 22 aout dernier.



Le ministère appelle les populations à faire preuve de vigilance, à respecter les mesures de précaution et de prévention, et à collaborer avec les agents de santé et de relais communautaires pour contenir ces épidémies.



