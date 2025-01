Filières laitière location : Une série de mesures prises pour renforcer le secteur

Mabouba Diagne, ministre de l’Élevage, a annoncé une série de mesures pour renforcer la production locale de lait au Sénégal. En effet, l'objectif de ces mesures dont figure une augmentation des taxes sur le lait importé; consiste à réduire la dépendance du pays aux importations et d’encourager les acteurs locaux à investir davantage dans la production laitière.





Selon la Radio Télévision Senegalaise ( RTS), le ministre Mabouba Diagne a fait à ce propos, une déclaration qui met en lumière la volonté des autorités de stimuler la filière laitière locale en vu de répondre aux besoins croissants de la population.



« Je suis pour, parce que cela va inciter les gens à faire du lait localement. Nous allons augmenter les taxes si les industriels n’investissent pas dans la production de lait local », a affirmé le ministre.



En effet, mis à part l’augmentation des taxes sur les produits laitiers importés, le gouvernement envisage de mettre en place des zones de pâturage et de renforcer les capacités des systèmes extensifs et semi-intensifs.



Ces initiatives ont pour but d'améliorer les conditions d’élevage et d'accroître la production de lait local, favorisant ainsi une autosuffisance alimentaire.



L’élevage au Sénégal joue un rôle crucial dans l’économie nationale. Avec près de 4 millions de bovins, le secteur contribue à hauteur de 3,8 % du PIB national et représente 25 % du PIB du secteur primaire, informe la même source.



Cependant, le pays reste largement dépendant des importations pour satisfaire sa demande en produits laitiers.



Actuellement, 75 % des besoins en lait du Sénégal sont couverts par des importations, principalement de l’Union Européenne (UE). En 2021, l’UE a exporté des poudres lactées d’une valeur de 145 milliards de FCFA vers le Sénégal, témoignant de l’ampleur de cette dépendance.



Ainsi, à travers les mesures proposées par le ministre de l’Élevage, le gouvernement espère encourager les industriels à investir dans la production nationale, pour le renforcement de l’économie et mais aussi la sécurité alimentaire du pays.