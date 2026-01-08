Fin de cavale pour Mariama Kamara : une présumée convoyeuse de migrants arrêtée à Dakar

La ressortissante guinéenne Mariama Kamara, soupçonnée d'être à la tête d'un réseau de trafic international de migrants, a été interpellée par les policiers du commissariat de Biscuiterie-HLM.



L'affaire a débuté le 6 janvier 2026, suite à la plainte de Mme M. Touré. Cette dernière accuse Mariama Kamara d'avoir organisé des voyages clandestins vers l'Espagne par voie maritime, moyennant d'importantes sommes d'argent.



La plaignante a versé un total de 1 281 917 FCFA, incluant les frais pour une amie. D'autres victimes, Mme F. Sonomy et Mme A. Camara, ont déclaré avoir remis respectivement 700 000 FCFA et 900 000 FCFA.

Les candidats au voyage, de diverses nationalités, étaient logés dans des « maisons de transit » situées à Mbour et à Joal en attendant le grand départ. Trois tentatives de départ ont échoué, officiellement à cause des conditions météorologiques défavorables ou de pannes de moteurs sur les pirogues.



Après ces échecs répétés, rapporte « Libération », Mariama Kamara avait pris la fuite vers la Guinée-Conakry, coupant tout contact avec ses victimes. Elle a finalement été localisée et arrêtée à son retour à Dakar, dans un appartement situé sur la Corniche des HLM. Malgré ses dénégations, des données compromettantes ont été retrouvées durant l'enquête.