Fin de la prise d'otage à Paris : l'auteur interpellé et les otages libérés sains et saufs

#Paris10 : l’individu a été interpellé et les otages sont hors de danger.

Je salue le professionnalisme et la réactivité des forces de police et de secours, en particulier la BRI de la @prefpolice et les @PompiersParis dont l’appui a été déterminant.

La prise d'otage rue des Petites écuries est terminée. L'individu a été interpellé. Les otages sont sains et saufs. J'adresse mes sincères remerciements aux forces de police et de secours, qui ont une fois encore démontré leur sang-froid et leur professionnalisme. #Paris10

Un forcené retenait en otage deux personnes dans un immeuble de la rue des Petites écuries, dans le 10e arrondissement de Paris, ce mardi après-midi. Il a été interpellé et les otages sont sains et saufs.Sur Twitter, Gérard Collomb a salué «le professionnalisme et la réactivité des forces de police et de secours, en particulier la BRI».La maire de Paris Anne Hidalgo a également adressé de chaleureuses félicitations aux forces de police et de sécurité.