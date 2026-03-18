Fin du ramadan 2026: l'Arabie saoudite annonce la date de l'Aïd el-Fitr ce vendredi

La Cour suprême de l’Arabie saoudite a confirmé ce mercredi 18 mars 2026 que la date de l’Aïd el-Fitr, qui marque la fin du jeûne aura bien lieu le vendredi 20 mars.
« La Cour Royale a publié aujourd’hui un communiqué annonçant que la Cour suprême a décrété que demain, jeudi 19 mars 2026, sera le dernier jour du mois de Ramadan, et que vendredi 20 mars 2026 sera le premier jour de l’Aïd el-Fitr 1447 AH », indique un communiqué de la Cour royale.
« La Cour Royale a publié aujourd’hui un communiqué annonçant que la Cour suprême a décrété que demain, jeudi 19 mars 2026, sera le dernier jour du mois de Ramadan, et que vendredi 20 mars 2026 sera le premier jour de l’Aïd el-Fitr 1447 AH », indique un communiqué de la Cour royale.
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