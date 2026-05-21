Coupe du monde 2026 : Pape Thiaw assure que Kalidou Koulibaly «sera apte» pour la compétition

Le défenseur central des Lions de la Teranga, Kalidou Koulibaly, est absent des terrains de football depuis le mois d’avril, en raison d’une blessure. Malgré cette situation, il fait partie de la liste des joueurs sénégalais convoqués par le sélectionneur Pape Thiaw pour le mondial 2026. Interrogé sur les raisons de ce choix, Pape Thiaw s’est voulu rassurant sur l’état de forme du défenseur central d’Al-Hilal FC (Arabie Saoudite), au cours de la conférence de presse qui a précédé la publication de la liste des joueurs.



«Il est le capitaine de cette sélection, le ciment de l’équipe. Je pense qu’avec trois semaines de préparation, il sera apte pour le Mondial», a dit le sélectionneur, avant d’insister sur le fait que la Coupe du monde est une compétition de longue durée nécessitant une gestion prudente des joueurs.



A l’heure actuelle, Kalidou Koulibaly poursuit son programme de rééducation avec son club. La date de son retour en sélection n’a pas encore été précisée.