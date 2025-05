Final 8 - N1 Masculin : L'ASC Ville de Dakar et GBA frappent fort d'entrée

L'ASC Ville de Dakar (ASCVD) n'a pas tremblé pour son entrée en lice dans les Finals 8 du National 1 Masculin. Face à Louga Basket Club, les hommes de Libasse Faye ont livré une prestation solide, s'imposant largement 79 à 54, jeudi au stadium Marius Ndiaye. Makhtar Gueye s'est illustré avec 17 points et 5 rebonds, terminant meilleur marqueur de la rencontre.



Dans l'autre match du groupe, Guédiawaye Basket Academy (GBA) a également lancé ces play-offs de la meilleure des manières. Opposés à l'Université Gaston Berger, les poulains de Massaër Gningue ont dominé leur sujet (72-52), s'appuyant sur un Papa Gora Samb décisif, auteur de 15 points et 4 rebonds.



Avec ces victoires nettes, l'ASCVD et la GBA prennent une option sérieuse dans ce début des Finals 8, envoyant un message fort à leurs adversaires : ils sont là pour aller au bout.