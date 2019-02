Finale CAN U 20 : le Sénégal pour briser la malédiction ce dimanche

Est-ce que cela signifie pour autant que le sacre tend les bras au Sénégal ? Pas tout à fait… Et pour cause, les Lionceaux restent sur deux échecs consécutifs en finale : en 2015 à domicile contre le Nigeria puis en 2017 contre la Zambie. D’où une certaine barrière psychologique à briser. "La maîtrise des émotions sera la clé du match par ce qu’il se passera beaucoup de choses avant le match, pendant le match et après le match", a prévenu Dabo. Déjà présent lors de la précédente épopée en 2017, son milieu de terrain et capitaine Ousseynou Cavin Diagne en sait quelque chose…



En face, le Mali se tient prêt à profiter de la moindre faille pour surprendre à nouveau après sa qualification face au Nigeria en demi-finale. A l’image de leur match face aux Flying Eagles, les Aiglons ont souffert pour arriver à ce stade de la compétition où on ne les attendait pas forcément. Et malgré leurs revers passés face au Sénégal, le sélectionneur Mamoutou Kané et sa bande se présenteront en conquérants. "L’équipe est très sereine et nous nous concentrons pour cette finale tant attendue. Une finale, on la joue et on la gagne", a lancé le technicien. "Nous connaissons bien cette équipe du Sénégal et elle nous connait également bien et nous ne tenons pas compte des résultats précédents puisqu’il s’agit maintenant d’une finale continentale. C’est un match qui va être difficile et ce qui va faire la différence, c’est l’engagement et l’envie. Dans ce sens, je fais confiance en mes joueurs". Verdict imminent !



Avec Afrikfoot