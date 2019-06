Finale LDC : Liverpool ouvre le score grâce à un penalty provoqué par Sadio

Liverpool ouvre le score grâce à Mohamed Salah à la deuxième minute de jeu (1-0). Dans la surface, côté gauche, Sadio Mané cherche à centrer du pied droit. Face à lui, Moussa Sissoko défend et cherche à donner une indication à son coéquipier en tendant le bras. Le ballon de l'international Sénégalais Mané tape sa poitrine et rebondi sur son bras. Penalty ! Et c'est le numéro 11 des Reds qui anéanti Lloris.